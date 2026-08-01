Старт дан, но победа ушла к гостям: «Псков» уступил «Ленинградцу» в матче-открытии первенства СЗФО

В Пскове на стадионе «Машиностроитель» стартовало первенство Северо-Западного федерального округа по футболу среди мальчиков до 14 лет. 18 команд из семи регионов разыграют путёвки в четвертьфинал. Первыми на поле вышли хозяева (ФК «Псков») и гости из Ленинградской области (спортивная школа «Ленинградец»). Псковичи не смогли порадовать своих болельщиков: матч завершился со счётом 3:0 в пользу соперников. Как выглядел старт турнира и кто из юных футболистов запомнился зрителям – в нашем фоторепортаже.