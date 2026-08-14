Вопрос дня: книги, которые зачитали до дыр

17:22, 14 августа 2026, ПАИ

Лето с его обязательными списками для чтения почти закончилось. А мы спросили у взрослых, уже состоявшихся псковичей, какие книги они зачитывали до дыр в детстве и юности. И выяснили, что эти произведения не просто остались в памяти - они помогли им стать теми, кто они есть.

Актёр Псковского драматического театра Сергей Попков:

«В детстве я зачитывался «Тремя мушкетёрами» Александра Дюма и романами Вальтера Скотта. Мне нравились приключения, возможность рубиться на шпагах, представлять себя героем. Конечно, хотел быть похожим на д’Артаньяна. Прочитал книгу, наверное, раз пять, где-то в 12–13 лет. Сейчас я уже не перечитывал её, но помню те ощущения.

Я даже сам делал себе костюм мушкетёра: шляпу с пером, рапиру, щит. Помню, что фильм не совсем оправдал мои представления - в книге всё как-то серьёзнее и интереснее. Тогда я вообще увлекался историей: знал всех французских королей, даты их правления, интересовался историей Руси, мог перечислить князей.

А ещё меня очень привлекала география - даже пытался найти на карте остров Робинзона Крузо в Карибском море. В те годы я занимался туризмом, альпинизмом, ездил в Крым, на Кавказ, в Карпаты. Собирал гербарии, коллекционировал камни, пытался разобраться в их происхождении. Сейчас, конечно, многое забыл, но тогда это было моей страстью.

Книги о приключениях во многом повлияли на мои интересы и, наверное, на выбор профессии - ведь в театре тоже приходится играть разные роли, проживать чужие жизни. Так что можно сказать, что Дюма и Вальтер Скотт остались со мной не только на книжных полках».

Главный врач Псковской детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев:

«Всегда читал много. В детстве любил Хаггарда - «Копи царя Соломона» и «Аэша». Для меня это были настоящие приключения, Африка, поиски сокровищ. Они научили меня тому, что мир большой, и его интересно изучать. Ну и дружба там - тоже важная вещь.

Потом, уже в юности, прочитал Юрия Германа «Дело, которому ты служишь». Фильм «Дорогой мой человек» снят по этой книге. Главный герой - врач. И меня так зацепило, что я твёрдо решил: буду врачом.

А в старших классах - Булгаков, «Мастер и Маргарита». Вот это уже не про приключения, а про мысли. Я тогда много думал, спорил с собой. Когда поступал в Тверскую медицинскую академию, на экзамене надо было писать сочинение. Я взял тему «Действительность, сгубившая Мастера» - просто потому что она меня по-настоящему задела. Написал как мог, без хитростей. И именно это сочинение обеспечило мне проходной балл. .

Вот так книги и работают. Хаггард научил любить неизведанное, Герман подсказал профессию, Булгаков - думать своей головой».

Руководитель аппарата Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева:

«В разные периоды жизни я читала совсем по-разному. В юности, начиная со школы, очень любила всё, что касается истории, особенно исторические романы. Пикуль у меня был прочитан вдоль и поперёк. А потом наступили 90-е, когда книг стало много, всяких разных. Бульварные детективы казались тогда открытием - такой период тоже был.

А когда я уже взрослела, меня увлекло фэнтези. Но классику по-настоящему я начала читать с пониманием уже во взрослом возрасте, Достоевского, например.

Но самая любимая книга, которая навсегда со мной - «Мастер и Маргарита». Я не знаю даже почему. Вообще-то я не люблю перечитывать книги. У меня такое правило: один раз и хватит. Но именно «Мастера и Маргариту» я читала много-много раз. Первый раз она попала мне в руки ещё самиздатом, помните, тогда ходили такие машинописные экземпляры, которые передавали из рук в руки? Я взяла её из чистого любопытства. Все вокруг только и говорили: «А что там такого? Почему её запрещают?» Ну, я и прочитала. Прочитала и... не поняла. Было интересно, но не более того.

А потом я перечитывала её снова и снова - и каждый раз она открывалась мне по-новому. То есть вот это удивительное чувство: ты берёшь знакомую книгу, а она тебя удивляет. Сначала, когда я была молодой, меня привлекала, конечно, любовная линия. Это было так красиво, трагично и безумно. Потом вдруг я заметила линию Христа, Понтия Пилата - и это стало для меня откровением. А ещё позже, только спустя годы, мне открылся тончайший юмор Булгакова. И это невероятное ощущение, когда книга, которую ты уже знаешь, становится новой.

И это не просто текст, это почти живой человек, который с каждым годом разговаривает с тобой чуточку иначе».

Директор псковской гимназии №29 Елена Синева:

«Маленький принц» - книга, которую я часто перечитываю. Вроде детская сказка, а в ней столько всего, что я до сих пор нахожу детали, которые раньше просто пролетала мимо.

Эта книга - о самом важном, о том, что мы часто забываем в суете. О том, что счастье не в вещах, не в деньгах и не в достижениях, а в том, кого мы любим, о ком заботимся, кому отдаём своё время. Помните: «Самого главного глазами не увидишь» и «Мы в ответе за тех, кого приручили»? Эти слова, как напоминание, которое всегда с тобой.

Маленький принц -это ребёнок, который смотрит на взрослых и не понимает, зачем они считают звёзды, носят шляпы и командуют. Он не осуждает, он просто удивляется. И через его взгляд ты вдруг видишь себя со стороны: как много мы делаем по инерции, как часто бежим непонятно куда. Его история - это путь, который каждый из нас проходит по-своему. И она отзывается в сердце, потому что в ней есть что-то очень личное, почти родное.

Баобабы - моя любимая метафора. Их же надо выпалывать, пока они крошечные, иначе всё. Я каждый раз думаю про свои привычки, которые сначала незаметны, а потом разрастаются и занимают всё место. То же самое с людьми - иногда вовремя не замечаешь, что кто-то становится токсичным, и потом поздно.

Роза - капризная, с шипами, вечно недовольная. Очень живая. И она ценна только потому, что принц её поливал, укрывал стеклянным колпаком, боялся. Она не лучше других роз, она просто его. Это ведь всё объясняет.

Лис, конечно, мудрый, но не занудный. Его главная мысль простая: дорого то, на что ты потратил время. Дружба не возникает из ниоткуда, это рутина, привычка, каждый день в одно и то же время. Я раньше не понимала, что в этом может быть что-то важное, а теперь понимаю.

И, конечно, картинки. Эти смешные, неловкие рисунки, будто ребёнок рисовал. Они создают настроение, делают книгу уютной и какой-то своей. Без них она была бы совсем другой».

Генеральный директор театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин:

«Моя самая любимая книга - «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Я читал её в детстве, перечитывал во взрослом возрасте и каждый раз воспринимаю как в первый раз — потому что каждый раз нахожу в ней что-то новое. Это бессменная классика, которая никогда не стареет.

Цитаты оттуда - на все случаи жизни. Самые острые и точные фразы, которые ты вспоминаешь постоянно. И что забавно: каждый раз, перечитывая, я узнаю себя в разных персонажах. В один период жизни чувствуешь себя Остапом Бендером, проходит время — и вдруг понимаешь, что ты уже Киса Воробьянинов. А иногда, когда бегаешь по городу в поисках бензина, сразу вспоминаешь отца Фёдора, который носился за колбасой. Вот такая она, жизнь.

Из цитат чаще всего использую «Почём опиум для народа?» и «Натуральный чёрный цвет» - это когда Кису красили. Их там много, на все случаи жизни.

«Золотого телёнка» я тоже читал, но он как-то не зашёл - по сравнению с «Двенадцатью стульями» уступает. А вот все экранизации я посмотрел, даже сравнивал. Недавно вышел трёхсерийный фильм с Безруковым - «Бендер» называется. Интересно, но на один раз хватило.

На мою профессию эта книга повлияла косвенно: она учит не унывать, даже когда всё идёт не по плану. Всегда есть другие варианты решения проблемы. И конечно, она напоминает, что надо чаще улыбаться , тогда и мир становится веселее. Поэтому я перечитываю её раз в год или хотя бы раз в два года. И всем советую».