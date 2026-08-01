Семейный праздник в Финском парке: первый день фестиваля «Лешуга»

В Пскове стартовал фестиваль «Лешуга» – одно из самых душевных событий псковского лета – 2026. В первый день программы участники погрузились в атмосферу творчества и семейных традиций: вместе готовили, делились рецептами и открывали для себя новые кулинарные приёмы.



Одним из ярких моментов стало совместное приготовление шарлотки – за процессом с интересом наблюдали и взрослые, и дети. Гости не только осваивали тонкости выпечки, но и узнавали интересные факты о любимых блюдах из яблок. Настроением гостей зарядила псковская группа «Гайтан». Атмосфера семейного праздника – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.