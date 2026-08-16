Яблочный фестиваль «Лешуга» продолжает удивлять: 13 тысяч гостей, аутентичные игры и гастрошоу

Второй день фестиваля «Лешуга» собрал 13 тысяч гостей. Территория праздника превратилась в настоящий город мастеров: здесь проходили лекции о сидроделии, бесплатные кулинарные мастер-классы по приготовлению яблочного штруделя и яблок с начинкой. На малой сцене состоялись гастрошоу шеф-повара Андрея Лукина и концерт музыки фламенко. Гости могли попробовать авторские блюда из яблок на шести тематических подворьях и продегустировать напитки 25 сидроделен со всей России. Вечернюю программу продолжили выступления групп Pole, «Поклад» и «Неизвестный Композитор», подарившие зрителям атмосферу настоящего праздника. Смотрите, как это было, в фоторепортаже Екатерины Ивановой.