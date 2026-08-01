Последний день «Лешуги»: шоу, мастер-классы и гастроугощения

Третий, заключительный день фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» проходит сегодня, 16 августа, в Финском парке Пскова. Для гостей подготовили насыщенную программу, которая завершится вечерними концертами. В течение дня на площадках фестиваля проходят бесплатные кулинарные мастер-классы, где всех желающих учат готовить яблочный штрудель и запечённое яблоко с ягодами и орехами. На малой сцене в 13:00 – финальное шоу «Счастливые пёсы», в 14:00 – интерактивный фольклорный концерт «Лешуга моя» театра «Гротеск», а в 16:00 – заключительное гастрошоу с Андреем Лукиным. Смотрите, как проходит завершающий день «Лешуги», в фоторепортаже Екатерины Ивановой.