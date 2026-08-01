Цой жив: в Пскове прошёл концерт в память о легенде

В Пскове прошёл концерт, посвящённый творчеству Виктора Цоя. Мероприятие собрало сотни поклонников, для которых песни музыканта давно стали саундтреком целой эпохи. На сцене под открытым небом – во внутреннем дворике Центра туризма и творческих индустрий – прозвучали культовые композиции, знакомые каждому с первых аккордов. Атмосфера вечера объединила разные поколения. Особое настроение – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.
Фото: ПАИ / Екатерина Иванова, 20:15, 16 августа 2026, ПАИ
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