Эксперт предупредил об услугах-призраках в платёжках за ЖКХ

08:50, 17 августа 2026, ПАИ

Управляющие компании (УК) могут получать дополнительную прибыль за счёт невнимательности жильцов, включая в документы неоказанные услуги или завышая расходы на содержание общедомового имущества. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Одна из распространённых схем – услуги-призраки. В документах указывают проведение уборки, дератизации и других работ, однако фактически они могут не выполняться. Кроме того, управляющие компании иногда завышают расходы на воду и электроэнергию, используемые для общедомовых нужд.

Любые дополнительные платежи должны утверждаться общим собранием собственников. При этом, по словам эксперта, протоколы таких собраний иногда подделывают. Даже небольшая переплата – 50–100 рублей с одной квартиры в месяц – в масштабах многоквартирного дома может обернуться сотнями тысяч рублей в год.

Чтобы проверить УК, запросите отчёт о работе, акты и протоколы собраний. Если в документах одно, а по факту другое, можно жаловаться в жилищную инспекцию, заключил эксперт.