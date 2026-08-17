«Луки-Энергия» дома проиграла дублю калининградской «Балтики» – 1:3

10:07, 17 августа 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на своём поле проиграл дублю калининградской «Балтики» со счётом 1:3 в 19-м туре первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Великолучане открыли счёт в матче благодаря голу на 16-й минуте в исполнении Николая Эджибии. Однако затем, на 22-й минуте, хозяева остались в меньшинстве – красную карточку получил защитник Лев Ушахин за фол последней надежды. Балтийцы отыгрались ещё до конца первого тайма, а затем забили ещё два безответных мяча во втором.

Для «Луки-Энергии» это третье поражение в четырёх последних матчах Второй лиги. Команда опустилась на четвёртое место в турнирной таблице, уступив одну позицию «Балтике-2». На три очка великолучане отстают от лидеров – «Динамо-СПб» и «Мурома».

В следующем туре, 23 августа, подопечные Михаила Сальникова на выезде сыграют с «Динамо-Вологдой». Начало в 17:00.

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