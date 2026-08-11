Место притяжения и преображения: сквер у гостиницы «Рижская» в Пскове

Сквер возле гостиницы «Рижская» в Пскове заметно преобразился – теперь это один из центров притяжения горожан. Масштабное обновление стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». В ходе работ специалисты разобрали старые покрытия и бортовые камни, демонтировали устаревшие малые архитектурные формы, провели выборку грунта – объём проделанных мероприятий действительно внушительный.
Важным этапом благоустройства стало обновление фонтана: специалисты восстановили его облицовку и гидроизоляцию, и теперь объект вновь радует жителей и гостей города. Кадры обновлённого пространства – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.
Фото: ПАИ / Екатерина Иванова, 20:37, 17 августа 2026, ПАИ
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