Место притяжения и преображения: сквер у гостиницы «Рижская» в Пскове

Сквер возле гостиницы «Рижская» в Пскове заметно преобразился – теперь это один из центров притяжения горожан. Масштабное обновление стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». В ходе работ специалисты разобрали старые покрытия и бортовые камни, демонтировали устаревшие малые архитектурные формы, провели выборку грунта – объём проделанных мероприятий действительно внушительный.

Важным этапом благоустройства стало обновление фонтана: специалисты восстановили его облицовку и гидроизоляцию, и теперь объект вновь радует жителей и гостей города. Кадры обновлённого пространства – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.