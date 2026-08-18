На Земле неожиданно началась магнитная буря

09:48, 18 августа 2026, ПАИ

Около часа назад мировые сети магнитных обсерваторий зарегистрировали геомагнитную бурю планетарного масштаба. Событие началось между 7 и 8 часами утра по московскому времени. На этот момент буря имеет амплитуду G1, то есть является слабой, сообщает официальный телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Усложнение геомагнитной обстановки ожидалось ещё накануне, но считалось, что изменения космической погоды не превысят уровня слабых возмущений. Параметры солнечного ветра в окрестностях планеты всё это время сохранялись на низких значениях.

За 18 дней происходит уже третья магнитная буря (ранее они наблюдались 2 и 8 числа). Все наблюдавшиеся бури, впрочем, пока имели умеренный уровень, и ни одна из них не превысила порог G2 по 5-балльной шкале, где высшим уровнем является G5.

По прогнозу, к слабовозмущённому состоянию поле Земли вернётся уже к полудню по московскому времени. В то же время для полной стабилизации обстановки может потребоваться 2–3 суток. Земля находится в зоне действия довольно крупной корональной дыры, и пока это воздействие не будет снято, могут происходить повторные всплески возмущений.

Ранее сообщалось, что Солнце обновило двухлетний рекорд по числу вспышек за сутки.