Огонь уничтожил салон «семёрки» в Гдове: рассматривается версия поджога

11:34, 19 августа 2026, ПАИ

Три пожара произошло в Псковской области за минувшие сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На улице Ленина в Гдове в автомобиле ВАЗ 2107 2008 года выпуска выгорел салон автомобиля. Предположительная причина возгорания – поджог. На месте работали три специалиста областной пожарной охраны и единица техники.

В деревне Выбор Новоржевского района в бане в помещении парной огнём повреждена стена и потолочное перекрытие. Пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Спасена баня.

В деревне Комары Себежского района сгорела хозяйственная постройка вследствие короткого замыкания. На месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Пожарные спасли две хозяйственные постройки.