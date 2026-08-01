Яблочный Спас: свет Преображения и вкус антоновки в храмах Пскова

Один из самых светлых и ароматных праздников – Яблочный Спас – отмечают православные сегодня, 19 августа. В этот день священники служат в белоснежных ризах, символизирующих нетварный свет Преображения Господня на горе Фавор.

Верующие приходят в церкви с полными корзинами налитых яблок и других фруктов. После торжественной литургии плоды кропят святой водой, благословляя труды земледельцев. Дома эти яблоки станут главным угощением: их запекают с мёдом, пекут пышные пироги и варят янтарное варенье.

Моменты этого дня, наполненного тихой радостью и теплом в храмах Пскова, запечатлела фотокорреспондент ПАИ Екатерина Иванова.