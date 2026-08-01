Ставка на качество дорог: новый АБЗ запустили в Псковской области

В Псковской области наращивают возможности дорожной отрасли: в регионе запустили новый асфальтобетонный завод. Предприятие стало важной частью плана приведения автомобильных дорог в нормативное состояние, его производительность достигает 160 тонн смеси в час.

В ходе рабочего визита глава региона Михаил Ведерников вместе с профильными руководителями осмотрел производственные узлы предприятия и положительно оценил реализацию проекта. Стоимость закупки завода, предусмотренная региональным дорожным фондом, превысила 160 миллионов рублей.

Ключевые участки производства и детали инфраструктуры, позволяющие обеспечивать выпуск смеси по современным ГОСТам, – в фоторепортаже Андрея Степанова.