Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн

Ставка на качество дорог: новый АБЗ запустили в Псковской области

В Псковской области наращивают возможности дорожной отрасли: в регионе запустили новый асфальтобетонный завод. Предприятие стало важной частью плана приведения автомобильных дорог в нормативное состояние, его производительность достигает 160 тонн смеси в час.

В ходе рабочего визита глава региона Михаил Ведерников вместе с профильными руководителями осмотрел производственные узлы предприятия и положительно оценил реализацию проекта. Стоимость закупки завода, предусмотренная региональным дорожным фондом, превысила 160 миллионов рублей.

Ключевые участки производства и детали инфраструктуры, позволяющие обеспечивать выпуск смеси по современным ГОСТам, – в фоторепортаже Андрея Степанова.

Фото: Андрей Степанов, 19:38, 19 августа 2026, ПАИ
236
0
50 фото

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...