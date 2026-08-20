Молодёжь Пскова передала предложения по образованию, спорту и поддержке семей

09:13, 20 августа 2026, ПАИ

В Доме молодёжи Пскова состоялась встреча Совета по молодёжной политике с представителями государственной власти, молодёжных и волонтёрских организаций региона, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

В обсуждении приняли участие сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова, представители министерства молодежной политики региона, Центра молодёжи и общественных инициатив, Президентского фонда культурных инициатив, а также волонтёрских организаций.

Участники говорили о том, как расширить возможности для самореализации молодых людей в Пскове и области, повысить мотивацию к участию в общественной жизни и развивать взаимодействие молодёжи с органами власти и общественными организациями.

Отдельно обсудили волонтёрство, увеличение числа бюджетных мест в вузах, трудоустройство выпускников, поддержку молодых семей и информирование молодёжи о действующих региональных льготах. В числе тем также были развитие туризма, молодёжного предпринимательства и участие молодых людей в законотворческой и нормотворческой деятельности.

В завершение встречи представители совета передали Наталье Мельниковой и сотрудникам министерства молодёжной политики документ с собственными инициативами.

Предложения разделены на семь направлений: образование, цифровые технологии и информирование молодёжи, инклюзивная работа, помощь участникам СВО и их близким, совершенствование молодёжных парламентских структур, социальная поддержка и развитие спортивной инфраструктуры. Также документ затрагивает вопросы межрегионального и общественного взаимодействия.