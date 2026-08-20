В Красногородске мужчина разбил угнанный автомобиль

11:43, 20 августа 2026, ПАИ

44-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу в Красногородске. Перед этим он угнал автомобиль в деревне Покровское. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 19 августа был угнан автомобиль Opel Vectra. Автовладелец оставил машину на улице Солнечной в деревне Покровское и зашел ненадолго в магазин за продуктами. Когда вернулся – своей легковушки уже не обнаружил. Позже выяснилось, что в его отсутствие мимо проходил подозреваемый, который решил в своих целях воспользоваться чужим автомобилем. Тем более что он не был закрыт, а в замке зажигания оставался ключ.

Однако угонщик во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. На месте происшествия злоумышленника и задержали полицейские. В совершении преступления подозревается неработающий житель Красногородского района. Он дал признательные показания.

В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится расследование.