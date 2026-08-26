Джон прилетел, Джон улетел
Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву – событие само по себе неординарное. Но превращать его в безусловное доказательство чьей-либо «победы» было бы преждевременно: публично подтверждён лишь сам приезд и то, что речь шла о контактах между спецслужбами. Содержание переговоров, их участники и конкретные договорённости не раскрыты.
В большой политике редко «приезжают» просто так. Особенно если речь идёт о руководителе ЦРУ, который прибывает в Москву без предварительного публичного анонса, на фоне растущей международной напряжённости и всё более очевидной усталости мира от растущего числа конфликтов.
Поездка главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу стала первым известным визитом руководителя американской разведки в Москву с 2021 года. Кремль подтвердил: речь шла о контактах между спецслужбами. При этом Москва отдельно указала, что встреч с президентом России Владимиром Путиным не планировалось. Вашингтон же не стал раскрывать детали миссии.
Именно эта сдержанность сторон – возможно, и есть главный факт. Публичная дипломатия живёт заявлениями, санкционными списками, ультиматумами и обменом обвинениями. Закрытые каналы существуют для другого: чтобы в момент, когда официальные позиции слишком далеки, не дать ситуации сорваться в неконтролируемую точку. И если глава ЦРУ летит в Москву, значит, в Вашингтоне признают: без прямого разговора с Россией решить накопившиеся вопросы невозможно.
Это не обязательно означает готовность к большим соглашениям уже сегодня. Но это точно означает отказ от иллюзии, будто Россию можно исключить из процесса, заставить подчиниться внешней воле или оставить в международной изоляции, не сталкиваясь затем с последствиями такого подхода.
В международной политике едут договариваться туда, где принимаются решения и есть возможности влиять на ход событий. Не к тем, кого хотели бы видеть удобным посредником, а к тем, без кого вопрос не решается в принципе.
Россия сегодня остаётся именно такой стороной. Это касается не только ситуации вокруг Украины, где Москва последовательно подчёркивает необходимость учитывать собственные условия безопасности и политические реалии. Это касается Ближнего Востока, энергетики, мировой торговли, санкционного давления, логистики, контроля над вооружениями и общего баланса сил между крупными центрами влияния.
Украинский конфликт, безусловно, остаётся центральным вопросом российско-американских отношений. Но сводить весь визит главы ЦРУ только к нему было бы упрощением. Даже западные сообщения о поездке подчёркивали, что она проходила на фоне пробуксовки попыток найти переговорный путь по Украине и усиления напряжённости отношений вокруг Ирана.
А это означает, что речь может идти не о единственной сделке, а о попытке обозначить рамки взаимодействия по целому комплексу кризисов. Россия входит в такой разговор не как сторона, которой можно просто изложить требования. Слишком многое за последние годы показало, что попытки строить диалог исключительно на языке ультиматумов не дают результата. Поэтому возвращение к прямому контакту – это прежде всего признание реальности.
Наиболее заметный политический вывод из происходящего связан с Европой и Киевом. Чем чаще ключевые вопросы безопасности обсуждаются напрямую между Москвой и Вашингтоном, тем отчётливее проявляется ограниченность возможностей других участников влиять на итоговую конфигурацию.
Субъектность в большой политике определяется способностью самостоятельно формулировать цели, принимать решения, нести за них ответственность и обеспечивать их ресурсами. Когда ключевые параметры будущего обсуждаются без тебя или когда твоя позиция зависит от решения более сильного союзника – пространство для манёвра неизбежно сужается. Именно поэтому европейская политика всё чаще выглядит как реакция на решения, принимаемые в других столицах.
Последуют ли за прилетом главы ЦРУ какая-то публично проявленная реакция, события? Почти наверняка. Но, вероятнее всего, они будут иметь отсрочку по времени.
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