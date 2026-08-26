Мастерская новых медиа подвела итоги пятилетней работы

10:50, 26 августа 2026, ПАИ

Мастерская новых медиа (МНМ) – проект по подготовке медиаспециалистов, организованный по принципу авторских мастерских, – подвела итоги пяти лет работы. За это время обучение в проекте прошли специалисты из всех регионов России, а также соотечественники из более чем 20 стран мира. В Псковской области выпускниками МНМ стали девять человек.

Как сообщили в пресс-службе проекта, сегодня в сообщество мастерской входят более 1700 квалифицированных специалистов. Они возглавляют свыше 500 российских СМИ, создают нарративы и медиапроекты, формирующие ценностную повестку для аудитории более чем 70 миллионов человек.

За последние два года в рамках МНМ запущены два новых направления. «Высшая школа новых медиа» ориентирована на руководителей, а «Мастерская управления событиями» готовит создателей мероприятий. Всего в проекте действуют пять направлений: «Медиакоммуникации», «Стратегические коммуникации», PR, «Мастерская управления событиями» и «Высшая школа новых медиа».

Мастерская новых медиа создана АНО «Диалог» и мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Подготовка медиапрофессионалов соответствует задачам национальных проектов «Кадры» и «Молодёжь и дети».