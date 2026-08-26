Более 30 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

10:46, 26 августа 2026, ПАИ

Профилактическое мероприятие «Оружие», направленное на усиление контроля за оборотом оружия, завершилось на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В рейде приняли участие сотрудники лицензионно-разрешительной работы ведомства и представители органов внутренних дел.

Основные задачи мероприятия включали проверку владельцев оружия, нарушивших сроки получения разрешительных документов, а также граждан, проживающих вблизи образовательных организаций, мест проведения единого дня голосования.

Всего в рамках рейда было проверено 158 владельцев гражданского оружия, выявлено 12 административных правонарушений. Росгвардейцы изъяли у псковичей 32 единицы гражданского оружия и около 200 боеприпасов.

В ходе мероприятия сотрудники ведомства также проводили разъяснительную работу с владельцами оружия, напоминая о правилах хранения и ношения огнестрельного оружия, а также информировали о возможности охраны имущества через подразделения вневедомственной охраны области.