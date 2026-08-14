Развитие региональной системы образования обсудили на августовском педагогическом совещании

В зале Псковской областной филармонии состоялось пленарное заседание в рамках августовского областного педагогического совещания – традиционной встречи педагогического сообщества перед стартом учебного года. Это не просто совещание перед новым учебным годом, а масштабный разговор о будущем регионального образования. В ходе мероприятия педагоги, чиновники и законодатели обсудили, как меняется школьная инфраструктура, решается кадровый вопрос и выстраивается поддержка учителей.
В продолжение пленарного заседания ряд педагогов отмечен федеральными и государственными наградами. Ключевые моменты мероприятия – в фоторепортаже Андрея Степанова.
Фото: Андрей Степанова, 18:06, 26 августа 2026, ПАИ
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