Развитие региональной системы образования обсудили на августовском педагогическом совещании

В зале Псковской областной филармонии состоялось пленарное заседание в рамках августовского областного педагогического совещания – традиционной встречи педагогического сообщества перед стартом учебного года. Это не просто совещание перед новым учебным годом, а масштабный разговор о будущем регионального образования. В ходе мероприятия педагоги, чиновники и законодатели обсудили, как меняется школьная инфраструктура, решается кадровый вопрос и выстраивается поддержка учителей.

В продолжение пленарного заседания ряд педагогов отмечен федеральными и государственными наградами. Ключевые моменты мероприятия – в фоторепортаже Андрея Степанова.