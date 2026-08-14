Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн

Развитие региональной системы образования обсудили на августовском педагогическом совещании

В зале Псковской областной филармонии состоялось пленарное заседание в рамках августовского областного педагогического совещания – традиционной встречи педагогического сообщества перед стартом учебного года. Это не просто совещание перед новым учебным годом, а масштабный разговор о будущем регионального образования. В ходе мероприятия педагоги, чиновники и законодатели обсудили, как меняется школьная инфраструктура, решается кадровый вопрос и выстраивается поддержка учителей.

В продолжение пленарного заседания ряд педагогов отмечен федеральными и государственными наградами. Ключевые моменты мероприятия – в фоторепортаже Андрея Степанова.

Фото: Андрей Степанова, 18:06, 26 августа 2026, ПАИ
543
0
43 фото

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...