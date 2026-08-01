Уникальные украшения и традиционная одежда сето на выставке в Изборске

Выставочный проект «Сето. Уникальные украшения и традиционная одежда» открылся в Изборске в рамках Года единства народов России. В экспозиции представлены традиционная одежда и украшения коренного малочисленного народа России сето, исторически проживающего в Печорском районе. В состав экспозиции вошли наряды из домашней шерсти, льна, лоскутов и лент, а также украшения с характерными орнаментами и узорами. Экспонаты отражают самобытность народа сето и влияние культур соседних народов.