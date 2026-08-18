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Дни Витебской области в Пскове

В Финском парке Пскова проходят Дни Витебской области. Тёплый приём с караваем сразу задал дружественный тон встрече, подчеркнув единство двух соседних стран.

На стендах раскрылся многогранный потенциал Витебщины: от продукции ведущих предприятий до туристических и образовательных проектов. Особое внимание привлекли образцы льна, молочная и мясная продукция, оборудование для сельского хозяйства — всё это наглядно демонстрирует сильные стороны региона.

В мероприятии приняли участие гости из соседней страны — делегация во главе с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником. Вместе с ними экспозицию осмотрели представители властей Псковской области, которых возглавил губернатор Михаил Ведерников.

Там же гости ознакомились с богатствами Псковской области на выставке «Россия начинается здесь»: каждый муниципалитет представил свои особенности и достижения. Этот день стал не просто выставкой, а настоящей площадкой для укрепления приграничного сотрудничества и обмена опытом между регионами. Дружба Псковской и Витебской областей – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.

Фото: ПАИ / Екатерина Иванова, 21:31, 28 августа 2026, ПАИ
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