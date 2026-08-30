Порядка девяти россиян числятся пропавшими в зоне бедствия в Непале

17:21, 30 августа 2026, ПАИ

По меньшей мере девять граждан РФ числятся пропавшими в зоне бедствия в Непале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

В посольстве РФ в Непале в воскресенье отметили, что в субботу к дипломатам обратились родственники ещё одной пропавшей женщины. Всего 2 498 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошёл после землетрясения и вызванного им оползня. Число погибших превысило 700 человек.