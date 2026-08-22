Поклониться святыне: мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Троицком соборе в Пскове

В Пскове состоялось событие, наполненное особым духовным смыслом. Сегодня у ворот Псковского Кремля духовенство и верующие встретили мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Крестным ходом десницу принесли в Свято-Троицкий кафедральный собор, где прошёл торжественный молебен. Прибытие реликвии – часть большого маршрута по российским городам, организованного по благословению святейшего патриарха Кирилла. Ещё 17 августа десница святителя покинула греческий остров Корфу, чтобы подарить православным из России духовную поддержку и утешение. В Псковской области у людей ещё несколько дней есть редкая возможность прикоснуться к святыне, почитаемой во всём христианском мире. Моменты церемонии, прихожане и атмосфера благодушия – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.