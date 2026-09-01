Спорт, творчество и шоу: как прошёл фестиваль «Территория детства» в Пскове

В Пскове прошёл фестиваль дополнительного образования «Территория детства». Финский парк и парк Строителей превратились в единое пространство творчества, спорта и знаний. Свыше 50 организаций культуры, спорта и образования представили свои программы для детей и их родителей. Гости праздника могли посетить десятки мастер-классов – от лепки из пластилина и полимерной глины до цифрового рисунка и создания мультфильмов. Работали спортивные площадки, проходили шоу дрессированных собак, игры-путешествия и туристские эстафеты. Главная цель фестиваля – помочь детям выбрать кружок или секцию по душе на весь учебный год. Атмосферу праздника, увлечённые лица детей и яркие моменты фестиваля – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.