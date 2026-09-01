Второй тур чемпионата России по хоккею на траве 5 х 5 прошёл в Пскове

Второй тур чемпионата России по хоккею на траве 5 х 5 завершился в Пскове на стадионе «Локомотив». В соревнованиях участвовали семь мужских команд. Сегодня состоялись финальные матчи и церемония награждения победителей. На мероприятии присутствовали президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз и депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов. Яркие моменты игры и атмосфера спортивного праздника – в фоторепортаже Андрея Степанова.