Спорт, музыка и граффити: как в Великих Луках прошёл фестиваль уличных культур

Скейт-парк на острове Дятлинка в Великих Луках стал эпицентром молодёжной энергии. Там прошёл фестиваль уличных культур и спорта, собравший около 300 участников из Пскова, Москвы и Великого Новгорода. Для гостей работали три тематические площадки. В спортивной зоне прошли соревнования по самокату, BMX и скейтбордингу, панна-футбол и батлы на лучший трюк. Музыкальная площадка объединила выступления с автозвуком, брейкинг-батлы и диджей-сеты. В образовательной зоне можно было расписать свитшот и научиться снимать рилсы. Фестиваль прошёл при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых». Яркие кадры праздника уличной культуры и спорта – в фоторепортаже Максима Барканова.