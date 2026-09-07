Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате США, проиграв в четвёртом круге

11:26, 07 сентября 2026, ПАИ

Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала он проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4, 7:6 в пользу представителя США, пишет ТАСС.

30-летний Медведев занимает восьмую строчку мирового рейтинга. В его активе 23 титула на соревнованиях ATP в одиночном разряде. В 2022 году он на протяжении 16 недель возглавлял рейтинг ATP. На турнирах Большого шлема он шесть раз играл в финалах, но единственную победу одержал именно на US Open в 2021 году. Годом ранее он также выигрывал итоговый турнир ATP.

Открытый чемпионат США завершит серию турниров Большого шлема в нынешнем году. Соревнования на хардовых кортах Нью-Йорка продлятся до 13 сентября, а общий призовой фонд составляет рекордные 108 млн долларов.

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