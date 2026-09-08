Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала он одержал победу над американцем Лёрнером Тьеном – 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, пишет ТАСС.
Следующим соперником Хачанова станет бельгиец Александр Блокс.
30-летний Хачанов располагается на 50-й позиции в рейтинге АТР. В его активе семь побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Его самое успешное выступление на US Open – выход в полуфинал соревнований в 2022 году.
US Open завершится 13 сентября. Призовой фонд турнира, который проводится на хардовых кортах, составляет рекордные 108 млн долларов. Среди россиян победителями Открытого чемпионата США становились Марат Сафин и Даниил Медведев.
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