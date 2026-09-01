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Помочь ближнему: активных доноров чествовали в Псковской области

В Псковском доме молодёжи чествовали тех, кто спасает жизни, – активных доноров Псковской области. Более 60 человек получили памятные значки Российского Красного Креста «За регулярное донорство» – знак признания их важного, по-настоящему благородного вклада в общее дело.

Торжественная церемония получилась по-особому тёплой: наряду с награждением прозвучали слова благодарности врача станции переливания крови Нины Павковой и координатора донорских акций Российского Красного Креста по Псковской области Елены Семёновой, а творческую атмосферу создали выступления спортшколы «Бригантина», танцевально-спортивного клуба «Триумф», фольклорного объединения «Скоморошина» и других артистов. Люди, кто не понаслышке знает, что такое помочь ближнему, – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 22:10, 11 сентября 2026, ПАИ
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