Престольный праздник в храме Александра Невского

Престольный праздник состоялся в воинском храме имени Александра Невского в Пскове в день памяти святого благоверного великого князя сегодня, 12 сентября.

Накануне вечером в храме было совершено всенощное бдение, а в сам день празднования в воинском храме совершена Божественная литургия и традиционный крестный ход вокруг храма.

После праздничной службы у стен храма развернулась ярмарка осенних даров и предметов рукоделия, а также прошел праздничный концерт, где выступили духовой оркестр, хор воинского храма Александра Невского, а также солист Вячеслав Рахман.

Как прошел праздник - в фоторепортаже Андрея Кокшарова.