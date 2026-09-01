Торжественная церемония вручения медалей «Отец солдата» прошла в Пскове

В Большом концертном зале Псковской областной филармонии прошла первая в регионе церемония вручения медалей «Отец солдата». Она приурочена к трёхлетию со дня учреждения награды и предваряет День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. В рамках мероприятия 29 отцов, воспитавших воинов и патриотов, получили медали за свой родительский подвиг.

В церемонии приняли участие первые лица региона, военные, представители духовенства и общественных организаций. Торжественные моменты церемонии – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.