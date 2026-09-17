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Общество

17 сентября: праздник в честь иконы Богородицы «Неопалимая Купина»

Праздник иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая Купина», отмечают православные сегодня, 17 сентября. По преданию, в виде горящего, но несгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, пишет портал calend.ru.

В центре иконы располагается изображение Марии с младенцем, заключённое в восьмиконечную звезду, которая, в свою очередь, образована двумя четырёхугольниками – зелёным и красным.

В русской иконописи икона известна с середины 16 века, а праздник в честь неё был установлен в 17 столетии. В народе Неопалимую Купину считали охранительницей от пожара и молнии. В случае пожара дом обходили с иконой Богородицы.

По поверьям, пожар предвещали мыши, бегущие по полу; кукушка, летящая по деревне и заяц, бегущий по селению. Интересно, что пожарную бочку нельзя было держать в полной исправности. Говорили, что быть готовым к пожару – Бога искушать.

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