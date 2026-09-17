В Псковском районе суд прекратил дело о краже 15 тысяч рублей после примирения сторон

09:58, 17 сентября 2026, ПАИ

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летней местной жительницы, обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба. Суд установил, что женщина, находясь в доме знакомого и воспользовавшись его отсутствием, забрала со стола в комнате 15 тысяч рублей, принадлежавших мужчине, после чего скрылась.

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Потерпевший попросил прекратить уголовное дело в связи с примирением с подсудимой. Он сообщил, что его знакомая полностью возместила причиненный материальный ущерб и претензий к ней он не имеет.

С учетом примирения сторон и возмещения ущерба суд прекратил уголовное дело.