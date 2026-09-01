Выборы-2026: первый день голосования в Псковской области

Первый день голосования в Псковской области: старт дан. 18 сентября на избирательных участках региона проходят выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва. Губернатор региона Михаил Ведерников вместе с семьёй пришёл на избирательный участок № 2 в Пскове и своим примером подчеркнул важность участия в выборах.

Активная работа развернулась и на других участках. Так, председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов посетил УИК № 13. День начался торжественно – с исполнения гимна РФ. А международных экспертов, прибывших для наблюдения за выборами, встретил фольклорный ансамбль «Плескава», создав на участке особую атмосферу и подчеркнув культурные традиции региона.

Кадры с избирательных участков – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.