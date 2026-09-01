Маргарита Симоньян встретилась с медиасообществом Псковской области

Встреча главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян с представителями региональных СМИ прошла сегодня, 24 сентября, в медиацентре Псковского агентства информации. В ходе мероприятия спикер затронула широкий круг тем — от геополитической ситуации до развития искусственного интеллекта. Она высказалась о мире и эскалации, работе российских СМИ и рисках развития искусственного интеллекта. Атмосферу открытого диалога, эмоции и самые яркие моменты встречи запечатлела фотограф ПАИ Екатерина Иванова.