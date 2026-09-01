Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» стартовал в Пскове сегодня, 30 сентября. Мероприятие посвящено развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов.

Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге. В одном из самых гостеприимных регионов России собрались представители федеральных и региональных органов власти, туристско-информационных центров, бизнеса, экспертов по брендингу и студенческого сообщества.

Программа мероприятия рассчитана на два дня, выступления экспертов пройдут также завтра, 1 октября.

Как прошёл первый день форума – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.