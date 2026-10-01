Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов». Второй день

Второй день форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» начался пленарным заседанием «Государство как бренд-менеджер территорий: перспективы и ключевые инструменты» в актовом зале правительства Псковской области сегодня, 1 октября.

Модератором мероприятия выступила Кермен Манджиева – международный эксперт по стратегическим коммуникациям с более чем 20-летним опытом в маркетинге и PR.

Главная тема – как туристический бренд становится драйвером развития территорий, помогает привлекать инвестиции и создавать новые возможности для бизнеса и местных сообществ. Заседание международного туристического форума Псковской области открыл глава региона Михаил Ведерников, выступив с докладом.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходил в Пскове с 30 сентября по 1 октября и был посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Как прошёл второй день форума – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.