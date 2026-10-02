Михаил Ведерников предложил создать книжный павильон на Днях пушкинской поэзии

11:53, 02 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры организовать под эгидой Российского исторического общества площадку для создания книжного павильона «Отечественная культура». Об этом глава региона сообщил в своём канале на платформе MAX.

«Предложил в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры организовать под эгидой РИО площадку для создания книжного павильона «Отечественная культура», – написал Ведерников.

По его словам, особое внимание на встрече с председателем правления РИО Русланом Гагкуевым уделили развитию сотрудничества в рамках культурных мероприятий.

Напомним, IV Форум региональных отделений РИО проходит в Псковской области с 1 по 3 октября на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона.