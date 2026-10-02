Участок улицы Некрасова в Пскове полностью перекроют 3 и 5 октября

12:32, 02 октября 2026, ПАИ

Участок улицы Некрасова в Пскове полностью перекроют 3 и 5 октября, сообщили ПАИ в городской администрации.

3 и 5 октября с 08:00 до 19:00 будет полностью перекрыт участок от улицы Карла Маркса до Воровского.

Ограничения вводятся для проведения работ по фрезерованию покрытия проезжей части.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что перекрытие участка улицы Кузнецкой в Пскове продлили на месяц.