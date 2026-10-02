Лекцию по миграционному праву провели для иностранных студентов в Пскове

12:20, 02 октября 2026, ПАИ

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области совместно с Центром содействия переселению «Соотечественник» организовали лекцию по миграционному законодательству для иностранных студентов ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области













Центральной темой встречи стал порядок и условия получения разрешения на временное проживание для получения образования. Представители полиции разъяснили студентам правила оформления РВП, процедуру получения вида на жительство и основные этапы приобретения гражданства России.

Особое внимание на лекции уделили правилам легального трудоустройства и соблюдения миграционных требований на территории России.

Кроме того, участникам встречи представили информацию о мерах поддержки для соотечественников, которые возвращаются в Россию и планируют жить в Псковской области. В завершение мероприятия спикеры ответили на вопросы студентов и пожелали им успехов в учёбе.