Драма на последней минуте: «Псков» обыграл «Луки-Энергию – 2» и сохранил шансы на титул

В матче чемпионата СЗФО футбольный клуб «Псков» на своём поле вырвал победу у «Луки-Энергии – 2» – 1:0. Единственный мяч с пенальти в компенсированное ко второму тайму время забил Фёдор Пикалёв. Эта победа сохранила псковской команде шансы на чемпионский титул: теперь подопечным Игоря Васильева нужно выиграть два выездных матча у «Динамо-Карелии» 10 и 11 октября. Как проходила эта драматичная игра и какие эмоции она подарила болельщикам – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.