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Общество

Рекордный сентябрь: 25 млн охватов госмедиахолдинга Псковской области

Госмедиахолдинг Псковской области подводит итоги работы в социальных сетях («ВКонтакте») за сентябрь 2026 года. Ключевым результатом месяца наряду с ростом количественных показателей стал качественный скачок в эффективности: при сохранении высокого темпа публикаций холдингу удалось увеличить средний уровень вовлечённости (ER) до 6,30 % – наивысшего значения за всё время наблюдений.

Фото: ПАИ

Совокупная аудитория официальных сообществ холдинга в VK по итогам сентября достигла 331 400 подписчиков. Чистый прирост за период составил +3 241 пользователь. Органический интерес сохраняется даже на фоне насыщенной новостной повестки, связанной с крупными инфраструктурными событиями в регионе.

Ключевые показатели эффективности за отчётный период:

  • общее количество просмотров – 24,9 млн (рост на 2 млн по отношению к предыдущему месяцу);
  • суммарная вовлечённость (реакции, комментарии, репосты) – 318,9 тысячи;
  • средний ER – 6,30 %, что на 0,08 п.п. выше августовского значения и существенно превышает среднерыночные ориентиры для региональных медиа в СЗФО (3-4 %).

Рост ER при сохранении объёма публикаций свидетельствует о продолжении повышения точности контентных попаданий и углублении лояльности постоянной аудитории.

Сентябрьский скачок влияния во многом обусловлен резонансным информационным поводом федерального масштаба: открытие нового пассажирского терминала прилёта аэропорта Пскова имени княгини Ольги. Медиахолдинг обеспечил полное информационное сопровождение события на всех своих медийных площадках, а установленные в зонах прилёта и вылета цифровые рекламно-информационные поверхности, право на размещение которых получил Издательский дом «Медиацентр 60», позволили холдингу стать первым каналом контакта с аудиторией – пассажирами и встречающими непосредственно в аэропорту.

«Цифры сентября демонстрируют, что региональная журналистика в VK – это не локальная история. Площадки госмедиахолдинга конкурируют за внимание пользователя не только с другими псковскими пабликами, но и с федеральными агрегаторами. Синергия традиционных интернет-медиа, эфирного телевидения, цифровых поверхностей в аэропорту и социальных сетей даёт кумулятивный эффект: аудитория приходит из офлайна в онлайн и остаётся там, – комментирует результаты анализа генеральный директор маркетингового агентства CoffeeStudio Игорь Черных. – Видна целенаправленная работа над качеством, а не только над количеством. Сентябрь это подтвердил».

«Первый Псковский»: вирусный охват как новая норма

Отдельного анализа заслуживают результаты официального сообщества телеканала «Первый Псковский» в VK. Суммарный охват контента за сентябрь превысил 1,3 млн просмотров, при этом количество просмотров публикаций достигло 2,2 млн.

Стратегия канала строится на оперативности и мультиформатности: видео, текстовые трансляции и интерактивы удерживают средний ER на уровне выше рыночного для нишевых региональных СМИ.

СПРАВКА О МЕДИАХОЛДИНГЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В структуру холдинга входит 38 средств массовой информации, охватывающих все типы платформ: информационные интернет-порталы, печатные издания (газеты муниципалитетов), региональный телеканал, пять радиостанций, агрегированные аккаунты в социальных сетях, наружные информационные экраны в международном аэропорту Пскова. Единая редакционная политика и централизованная рекламная служба обеспечивают полное покрытие аудитории региона – от крупных муниципальных центров до малых поселений.

Размещение информационных партнёрских материалов, нативная интеграция и полный пакет digital-услуг на всех площадках холдинга.

Мы работаем с результатом. Попробуйте показать такие же цифры на своей площадке. Данные открыты и верифицированы. Следующая сводка – ровно через месяц.

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