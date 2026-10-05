Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу 8х8

11:38, 05 октября 2026, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу 8 х 8 среди мужских команд, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.

Победу в турнире одержала команда «Атлантикс Юнайтед», выигравшая в финале у «Луки-Энергии – 2» со счётом 1:0. Бронза на счету «Металлиста», обыгравшего в малом финале «Пепси» – 2:0. Благодаря победе в региональном чемпионате «Атлантикс Юнайтед» получил путёвку на чемпионат России по мини-футболу.

В индивидуальных номинациях лучшим игроком турнира признали Важу Кикаву («Атлантикс Юнайтед»), а лучшим вратарём – Всеволода Елисеева («Луки-Энергия – 2»).