Железные пути. Псковская область становится ближе к крупным логистическим проектам

12:02, 05 октября 2026, ПАИ

Россия и Беларусь подписали меморандум о создании высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск. Линия протяжённостью 715 километров должна сократить время в пути с нынешних семи – девяти часов примерно до трёх. Маршрут предполагается провести через Можайск, Вязьму и Смоленск – города, которые получат новый статус транспортных центров, дополнительный поток туристов и пассажиров, а также стимул для развития сопутствующей инфраструктуры. Псковская область не является напрямую участником этого проекта, однако в перспективе может стать частью логистического плеча до портов на Балтике.

Высокоскоростная магистраль Москва – Минск не просто возможность быстрее добраться из одной столицы в другую, такие проекты меняют карту экономической активности. Когда путь между городами занимает около трёх часов, поездка перестаёт быть отдельным событием, которое нужно планировать заранее. Она становится рабочим инструментом – для переговоров, командировок, учёбы, посещения выставок, коротких туристических поездок и деловых контактов.

В этой логике ВСМ сформирует более плотное пространство взаимодействия. Чем меньше времени человек тратит на дорогу, тем чаще он готов ездить. А за ростом мобильности появляются спрос на гостиницы, общественное питание, деловые сервисы, культурные события, городскую среду и транспорт «последней мили».

Но эффект от высокоскоростной магистрали не распределяется автоматически. В первую очередь выигрывают города, где будут станции, пересадки, развитая инфраструктура и готовность принимать пассажирский поток. Поэтому Псковской области не стоит рассуждать только о том, почему линия не пройдёт через регион. Важнее понять, как подключить к новой системе собственные направления – прежде всего те, которые уже связывают или могут связать область с Беларусью.

В этом смысле особое значение имеет возможное железнодорожное сообщение Великие Луки — Витебск и Великие Луки — Полоцк. Россия и Беларусь продолжают прорабатывать запуск пригородных поездов по этим направлениям, который ориентировочно намечается на 2027 год. Именно такие линии обычно дают приграничным территориям самый заметный и повседневный эффект. Они работают не на рекордную скорость, а на регулярность. Поезд становится востребованным, когда на нём можно поехать к родственникам, на учёбу, на работу, к врачу, на концерт, в музей или по делам – и при этом не тратить целый день на дорогу и ожидание на границе.

Опыт соседнего Смоленского направления показывает, что такой спрос существует. Пригородными поездами между Смоленском, Оршей и Витебском за первые пять месяцев 2026 года воспользовались 55,5 тысячи пассажиров, и фактический интерес оказался выше первоначальных ожиданий.

Для Великих Лук маршрут способен стать инструментом изменения городской роли. Сегодня город остаётся одним из важнейших центров юга области, но транспортные связи с Беларусью развиты несоразмерно его географическому положению. Регулярные поезда в Витебск и Полоцк расширят территорию ежедневной мобильности, а вместе с ней – возможности для малого бизнеса, образования, туризма и культурного обмена.

Не менее важен проект, связанный с развитием железнодорожного коридора от Невеля до Гатчины и далее к портам Северо-Запада России. Он включён в перечень приоритетных инфраструктурных проектов Евразийского экономического союза. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

На первый взгляд это история совсем другого порядка, ведь речь идёт о грузоперевозках. Однако именно она может сильнее всего изменить положение Псковской области в экономике трансграничных перевозок. Для Беларуси доступ к российским портам – это вопрос устойчивых экспортных маршрутов.

Для России – способ загрузить собственную портовую инфраструктуру и развивать внутренние транспортные связи. Для Псковской области – шанс стать частью логистической цепочки, соединяющей белорусскую промышленность с Северо-Западом и морскими терминалами.

Здесь важно не переоценивать сам факт прохождения железной дороги. Транзитный поезд не делает территорию богаче автоматически. Если составы идут через регион без остановок, а груз обрабатывается в других субъектах, область получает лишь нагрузку на инфраструктуру и формальный статус участка маршрута. Экономический эффект возникает там, где появляются терминалы, складские комплексы, площадки для консолидации грузов, сервисное обслуживание подвижного состава, экспедиторские компании и рабочие места.

Именно поэтому Невель может стать для области ключевой точкой. Не просто станцией на пути из Беларуси к портам, а узлом, где создаётся добавленная стоимость.

Псковская область сегодня находится между двумя железнодорожными сценариями. Первый связан с пассажирской интеграцией России и Беларуси. ВСМ Москва – Минск задаёт новую планку скорости и доступности, а линии Великие Луки – Витебск – Полоцк могут стать её региональным продолжением. Это направление работает на мобильность людей, туристический обмен и сближение соседних городов.

Второй сценарий связан с грузовой логистикой. Коридор Невель – Гатчина – порты Северо-Запада может обеспечить движение товаров из Беларуси к российским морским терминалам. Для региона это возможность укрепить позиции в сфере складской, транспортной и сервисной экономики.