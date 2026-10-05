Остров простится с заслуженным врачом России Надеждой Пономаренко

13:29, 05 октября 2026, ПАИ

На 72-м году жизни скончалась заслуженный врач РФ, бывший руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Надежда Пономаренко. Она ушла из жизни 2 октября 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Надежда Пономаренко окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт в 1979 году. После этого по распределению приехала работать в Островский район Псковской области. Уже в 1980 году она возглавила Островскую районную санэпидстанцию.

С 2005 по 2020 год Надежда Пономаренко руководила территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском и Печорском районах.

В региональном управлении отметили, что вся ее профессиональная жизнь была связана с преданностью выбранному делу и служением людям. Коллеги вспоминают Надежду Пономаренко как отзывчивого и неравнодушного человека, который всегда был готов помочь и поддержать нуждающихся не только словом, но и делом.

Коллектив Управления Роспотребнадзора по Псковской области выразил глубокие соболезнования родным и близким Надежды Пономаренко.

Прощание состоится 6 октября в 10:00 в Троицком соборе Острова.