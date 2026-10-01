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Праздник, объединивший 20 тысяч сердец: моменты фестиваля «Архондарик» в Печорах

Первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик» подошёл к концу в Печорах. Это событие получилось по-настоящему душевным, познавательным и невероятно вкусным, а воздух на улицах древнего города был наполнен не только аппетитными запахами, но и звуками живой музыки.

Масштаб события впечатляет: за три дня гостеприимные Печоры приняли около 20 тысяч человек, что красноречиво говорит об огромном интересе к родной культуре. Каждый снимок передаёт эту энергию – улыбки, общение и радость от встречи.

«Архондарик», без сомнения, станет ещё одной доброй и любимой традицией на Псковской земле, точкой притяжения для паломников и туристов. Этот фоторепортаж – лишь малая часть того большого и светлого чувства, которое оставил после себя фестиваль, прошедший при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.

Фото: Андрей Кокшаров, 13:38, 05 октября 2026, ПАИ
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