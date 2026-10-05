Продюсер Андрей Левшин в эфире «Бизнес-ланча» расскажет о событийном туризме

13:44, 05 октября 2026, ПАИ

Продюсер event-проектов и проектов в сфере событийного туризма Андрей Левшин (Андрей Деревенский) станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 октября, в 14:00.

В эфире обсудят, какие три вещи обязательно должны быть у события, способного создать туристический поток, как превратить разовый поток гостей в людей, которые захотят приехать снова, что чаще всего регионы делают неправильно, когда пытаются привлечь туристов через события, а также можно ли сделать инвестиции в развитие деревень привлекательными именно для бизнеса, а не только для меценатов.

Видеотрансляцию программы можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».