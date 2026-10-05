О новой схеме мошенников рассказал эксперт Банка России

14:37, 05 октября 2026, ПАИ

Мошенники всё чаще используют СМС-сообщения, электронные письма и мессенджеры, чтобы установить первый контакт с человеком и обойти защитные механизмы, предупреждающие о подозрительных звонках. Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 октября.

«В последнее время распространена схема, когда в своём послании злоумышленники представляются сотрудниками ведомств (например Социального фонда, налоговой службы, Банка России) и обращаются к адресату по имени-отчеству. Как правило, они сообщают о необходимости переоформить или отменить «цифровую доверенность», и это вызывает беспокойство у получателя письма», – сказал он.

В конце сообщения, по словам эксперта, указывается номер телефона «профильного ведомства», куда предлагается срочно позвонить. На самом деле этот номер принадлежит злоумышленникам.

«Если человек перезванивает, то они начинают запрашивать коды из СМС-сообщений, которые направляются во время разговора, или убеждают перевести деньги на якобы безопасный счёт. Эти коды нужны мошенникам, чтобы подтвердить смену номера для уведомлений в мобильном банке или на «Госуслугах», – пояснил Иванов.