Казахстанский циклон в деле: первый снег выпал сегодня в регионах России

15:34, 05 октября 2026, ПАИ

Первый в этом сезоне снег прошёл в Челябинске ранним утром сегодня, 5 октября. Непогоду принёс казахстанский циклон, пишет 1obl.ru.

Осадки идут смешанные: в виде снега с дождём. Ожидается, что стихия утихнет только около пяти часов вечера. А к концу недели в Челябинск вернутся тепло и солнце.

На севере и в горах возможны очень сильные осадки, предупреждают синоптики. На трассе М-5 «Урал» действуют ограничения для такси, автобусов и большегрузов до улучшения погодных условий.