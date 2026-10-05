LED-лампы и ксенон: Госавтоинспекция Псковской области оформила более 60 протоколов

18:12, 05 октября 2026, ПАИ

Комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение фактов управления транспортными средствами с нештатными источниками света в фарах, провели подразделения Госавтоинспекции на территории Псковской области с 24 сентября по 3 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Инспекторы ДПС составили 68 административных материалов по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за техническую неисправность транспортных средств. Все материалы оформили по фактам использования нештатных LED-ламп и ксенона.

Использование водителями не соответствующих установленным требованиям световых приборов (ксенона, LED, линз), особенно в тёмное время суток и в автомобилях с заниженным клиренсом, создаёт серьёзную угрозу безопасности: ослепление водителей встречного транспорта может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

В Госавтоинспекции напомнили, что класс источника света в устройствах освещения и световой сигнализации должен строго соответствовать данным, указанным в документации производителя автомобиля. Если с завода в фарах предусмотрены галогеновые лампы, их замена на ксеноновые или светодиодные без официального разрешения недопустима. При этом сам по себе LED-свет не запрещён, но его установка возможна лишь в том случае, если такая опция изначально предусмотрена производителем транспортного средства.

За нарушение требований законодательства предусмотрены различные меры ответственности. Так, использование нештатных ламп красного цвета в передней части автомобиля грозит водителю лишением права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией оборудования. В иных случаях (при установке светодиодов или ксенона иного цвета) наказание, согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, ограничивается предупреждением либо штрафом в размере 500 рублей.

Вместе с тем инспектор вправе выдать требование об устранении нарушения. При повторной проверке и выявлении неустранённого нарушения санкции могут быть существенно ужесточены – вплоть до административного ареста или прекращения регистрации транспортного средства.